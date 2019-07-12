تركيا.. العثور على قبر روماني مصنوع من القرميد

عثر علماء آثار أتراك، الجمعة، على قبر مصنوع من القرميد، خلال أعمال حفريات يجرونها في قضاء إزنيق بولاية بورصة غربي تركيا.

وأفاد مصدر إعلامي، أن فريقًا من علماء الآثار برئاسة آيكون أكين مرج، الأستاذة بقسم الآثار في كلية الآداب بجامعة 9 أيلول التركية، يجري أعمال حفريات في القضاء.

وأشار المصدر أن الحفريات تجري في موقع سبق وأعلنته وزارة السياحة والثقافة التركية العام الماضي، موقعًا أثريًا من الدرجة الأولى.

ولفت أن القبر مصنوع من القرميد على شكل سقف يعود للفترة الرومانية المتأخرة.

وأضاف المصدر أن القبر يحتوي على هيكلين عظميين بشريين، ولم يكن يحتوي على أشياء ثمينة أو مجوهرات.