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وزارة الدفاع التركية تعلن بدء عملية استلام تجهيزات "إس 400" الروسية

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 12.07.2019 10:47
آخر تحديث في 12.07.2019 12:05
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء عملية استلام تجهيزات إس 400 الروسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، بدء عملية استلام منظومة "إس 400" من روسيا، مع وصول أول دفعة من تجهيزات المنظومة الدفاعية إلى في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان: "في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين (روسيا وتركيا)، فإن تسلم أول شحنة من معدات منظومة الدفاع الجوي إس-400 بدأ في 12 تموز/ يوليو في قاعدة مرتد الجوية في أنقرة".

من جهتها، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة "إس-400" مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة.

في السياق ذاته، أعلنت الوكالة الروسية الاتحادية للتعاون التقني والعسكري، تأكيدها بدء تسليم تركيا منظومة إس 400، وقالت في بيان إن العملية ستكتمل في الوقت المحدد المتفق عليه.

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