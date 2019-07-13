أردوغان يبدي تأييده لفكرة شاب لتخصيص عيد قومي لزراعة الأشجار

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأييده لفكرة طرحها شاب على موقع "تويتر"، لإعلان يوم عيد لزراعة الأشجار في تركيا.

وقال الشاب أنس في تغريدته " لقد خطرت لي فكرة. لماذا لا نعلن عيداً لغرس الأشجار؟ فلنخصص يوماً في العام يخرج فيه كل أفراد الشعب الأطفال والكبار، ونغرس فيه 82 ملیون شجرة؛ لنصبح نموذجاً يحتذى به في العالم ولكي نترك تركيا أكثر خضرة للأجيال القادمة."

وأعاد أردوغان تغريدة الشاب أنس، معلقا عليها بالقول: "هذه فكرة جميلة جدا يا أنس. نحن عملنا ونعمل دائما من أجل جعل تركيا خضراء".

وأضاف أردوغان: " كما فعلنا دائماً سأقوم أنا وزملائي ببذل ما وسعنا لكي يصبح لدينا عيداً قومياً لزراعة الأشجار."

بدوره، رد المواطن "أنس" على استجابة أردوغان قائلا: "سيدي الرئيس، سعيد جدا بالاستجابة لدعوتي، ونحن ممتنون لكم لأنكم أصبحتم صوتاً للشباب ".