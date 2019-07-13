في إطار عملية المخلب 2.. المدفعية التركية تقصف أهدافا إرهابية شمالي العراق

قصفت المدفعية التركية أهداف لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-2" التي بدأت مساء الجمعة.

ونشر حساب وزارة الدفاع التركية على موقع تويتر، السبت، أن المدفعية التركية قصفت أهدافا تابعة لمنظمة بي كا كا شمالي العراق، في إطار عملية المخلب -2.

وأضاف أن العملية تسير بنجاح بالشكل المخطط له بمشاركة فرق الكوماندوز.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان في وقت سابق السبت، إطلاق عملية "المخلب-2" ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وقال البيان: "كنتيجة لتطورات عملية المخلب -1 المستمرة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات مساء الجمعة عملية المخلب-2 في مناطق مختلفة يتمركز فيها إرهابيون أيضا".

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.