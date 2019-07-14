الداخلية التركية تعلن استشهاد 3 من أفرادها خلال عملية أمنية جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، استشهاد 3 عسكريين بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن ملازمًا، وصف ضابط، ورقيب من قوات الدرك، استشهدوا في عمليات أمنية تنفذها القوات المسلحة بالولاية ضد فلول إرهابيي منظمة "بي كا كا".

وأوضح البيان أنه إلى جانب الشهداء، أصيب رقيبٌ بجروح في العملية نفسها.

وأكد أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها بحزم ضد المنظمة الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.