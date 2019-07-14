وزارة الدفاع التركية: تحييد 64 إرهابياً في "عملية المخلب" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع حصيلة عناصر منظمة "بي كا كا"، الذين تم تحييدهم خلال عملية المخلب العسكرية إلى 64 إرهابيًا.

جاء ذلك في بيان على حساب وزارة الدفاع التركية على موقع "تويتر"، السبت، حول العمليات العسكرية المستمرة شمالي العراق.

وأشار البيان، إلى العثور على 3 جثث لإرهابيين في إحدى المغارات، ليرتفع بذلك حصيلة تحييد عناصر المنظمة إلى 64 إرهابيا.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب"، بمنطقة "هاكورك"، شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.