تركيا تعلن استمرار استلام معدات "إس 400" لليوم الثالث على التوالي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الثالث على التوالي.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر".

وقالت الوزارة في البيان: "يستمر شحن معدات منظومة "إس400"، وفي هذا الإطار هبطت طائرة سادسة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة".

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات الأولى والثانية جوا والثالثة بحرا.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.