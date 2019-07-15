أردوغان يزور النصب التذكاري لشهداء 15 تموز بأنقرة

زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، نصب شهداء 15 تموز في أنقرة، ضمن فعاليات احتفال تركيا بيوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية".

ووضع أردوغان إكليلا من الزهور على النصب ثم قرأ الفاتحة على روح الشهداء.

وتحدث أردوغان إلى جرحى وذوي شهداء 15 تموز المتجمعين أمام المجمع الرئاسي قبيل توجهه إلى نصب الشهداء.

وفي 15 يوليو/ تموز من كل عام، تحتفل تركيا بيوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، حيث تشهد البلاد والبعثات والممثليات التركية في الخارج، أنشطة وفعاليات لتخليد ذكرى إفشال المحاولة الانقلابية، التي راح ضحيتها 251 شهيداً.

ومنتصف يوليو/ تموز 2016، نفذت عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، محاولة انقلاب فاشلة حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس أردوغان.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين إلى سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وإفشال مخططهم الانقلابي.