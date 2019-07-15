أردوغان يفتتح متحفاً بإسطنبول لتخليد ذكرى 15 تموز

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، متحف "الذاكرة 15 تموز"، بمدخل جسر شهداء 15 تموز في الجانب الأسيوي من إسطنبول.

جاء ذلك وسط حفل أقيم بمشاركة جماهير غفيرة من المواطنين، في ذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 يوليو/ تموز عام 2016.

وفي كلمة خلال الحفل، أكد الرئيس التركي أن "أكبر الخيانات في تاريخ البلاد السياسي تحولت إلى نصر ديمقراطي بفضل تضحية وشجاعة ونضال الشعب".

وأشار إلى ان رد الشعب التركي على خيانة 15 تموز تعتبر أمانة مباركة يجب نقلها من جيل إلى جيل.

وشدد أردوغان على أهمية نقل التاريخ للأجيال المقبلة بشكل صحيح بقدر أهمية كتابته.

وأضاف: "ماضينا مليئ بالنضالات الملحمية مثل الفتوحات والانتصارات ومعارك جناق قلعة وكوت العمارة، وبصفتنا شعب يكتب التاريخ، فإننا مع الأسف لا نظهر النجاح ذاته بخصوص تسجيله وإحيائه ونقله للأجيال القادمة".

وأردف: "مع الأسف تم تهميش متعمد للكثير من الآثار والوثائق والأحداث التي تذكّر بتاريخ أمتنا المجيد، فكما أنه لا يمكن للشجرة التي جذورها جافة أن تقف فكذلك لا تستطيع الشعوب الحياة التي يتم إضعاف روابطها بماضيها".

ولفت إلى أن التاريخ يعتبر بوصلة المستقبل لأي شعب وليس لماضيه فقط.

وأكد أن تذكّر وعدم نسيان 15 تموز تعتبر مهمة مشتركة للجميع من فنانين وسينمائيين ومعلمين وطلاب وأكاديميين.

وأقيم المتحف على مساحة ألف و500 متر مربع بجانب نصب لشهداء 15 تموز، ومكتوب في مدخله عبارة "لا تنس"، ويضم أسماء الشهداء الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، وأغراض تخلد ذكرى الشهداء والمصابين في تلك الليلة، إضافة إلى وثائق حول تاريخ الانقلابات في العالم والتاريخ الاستعماري.