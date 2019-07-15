تركيا تقرض تونس 300 مليون دولار لدعم قطاعها الأمني

أعلن السفير التركي في تونس عمر فاروق دوغان، الاثنين، تقديم بلاده قرضاً ماليا بقيمة 300 مليون دولار، لدعم الامن والاستثمار في تونس.

وقال دوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر السفارة في العاصمة تونس، إن القرض يتوزع بواقع 200 مليون دولار لتدعيم القطاع الأمني، إضافة إلى 100 مليون دولار لتمويل المشاريع.

وتواجه تونس تحديات أمنية، شهدت على إثرها عدة تفجيرات خلال السنوات الماضية، راح ضحيتها مواطنون وعناصر أمن.

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي بين تركيا وتونس على جميع الصعد، خاصة الاقتصادي منها.

وعلى هامش المؤتمر، أقيمت احتفالية بسفارة تركيا في تونس إحياء للذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، عرض خلالها فلم وثائقي قصير يوضح أحداث الليلة المشهودة التي أفشل فيها الشعب التركي محاولة الانقلاب.