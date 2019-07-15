سفن حربية تركية تستقبل السياح في بلغاريا قبيل مناورات الناتو

شهدت السفن الحربية التركية اهتماما كبيرا من قبل الزوار المحليين والأجانب، عشية انطلاق مناورات "Breeze 2019" البحرية تحت قيادة وتنظيم حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبالة ميناء فارنا على ساحل البحر الأسود.

وأعلن نائب قائد البحرية البلغارية الأدميرال جورجي بينيف، في تصريح صحفي الاثنين، انتهاء التحضيرات للمناورات البحرية والتي سيشارك فيها 12 دولة في حلف الناتو بينها تركيا.

وتشارك تركيا في المناورات البحرية من خلال الفرقاطة " F241 -TCG" وسفينة صيد الألغام " F241 - TCG "، و211 جنديا.

وشهدت السفن البحرية التركية اهتماما كبيرا من قبل الزوار، حيث سمح لهم بالاطلاع عليها وحصلوا على المعلومات الفنية للسفن، كما التقطوا الصور التذكارية على متنها.

ومن المقرر انتهاء المناورات البحرية في 21 يوليو/تموز الجاري، والتي تهدف إلى ضمان الأمن البحري وزيادة التنسيق بين قوات الدول الحليفة.

ويشارك في المناورات 27 فرقاطة عسكرية و5 طائرات حربية و5 مروحيات عسكرية و2250 جندي.