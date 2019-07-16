تركيا تسعى لإنقاذ 10 بحارة من مواطنيها بعد اختطافهم قبالة سواحل نيجيريا

قال عثمان باكصوي، مدير شركة قاضي أوغلو للملاحة البحرية، إن الوزارات التركية المعنية، تعمل لإنقاذ البحارة الأتراك الذين تم اختطافهم من قِبل مسلحين قبالة سواحل نيجيريا أمس الاثنين.

وأوضح باكصوي في تصريح للصحفيين الثلاثاء، أن المسلحين أخلوا سبيل 8 من البحارة الذين كانوا على متن سفينة شحن "Paksoy-I" التابعة لشركته، واختطفوا 10 آخرين.

وأضاف أنه تواصل مع أفراد الطاقم الذي تم إخلاء سبيلهم، وأكدوا أنهم في مكان آمن.

وتابع قائلا: "كان على متن السفينة 18 شخصا، ولم نتمكن من التواصل مع المختطفين العشرة، لكننا تواصلنا مع البقية، وأبلغونا بأنهم اختبؤوا عند بداية الهجوم على السفينة، لكنهم اضطروا إلى الخروج من مخبئهم عندما هدد المسلحون بقتل زملائهم".

وأردف قائلا: "وأخبرونا أيضا بأن المسلحين انتقوا عشرة أشخاص واختطفوهم، وتركوا الآخرين، والآن تعمل الوزارات التركية المعنية لتخليص المختطفين وإعادتهم إلى تركيا".