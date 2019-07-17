واشنطن: سنواصل التعاون الوثيق مع تركيا رغم استحالة استمرارها في مشروع إف-35

أكّد البيت الأبيض، الأربعاء، أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات أف-35 كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان: "للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية اس -400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة إف -35 مستحيلاً".

لكنّ المتحدّثة شدّدت على أنّ الولايات المتحدة "ستواصل تعاونها مع تركيا على نطاق واسع، مدركة في الوقت نفسه القيود الناجمة عن وجود منظومة إس-400 في تركيا".

وبحسب البيان، أكد البيت الأبيض أن "علاقتنا الاستراتيجية بتركيا متعددة المستويات ولا تقتصر على منظومة مقاتلات إف-35".

وأضاف البيان: "علاقتنا بتركيا قوية وهي حليف موثوق به في شمال الأطلسي منذ أكثر من 65 عاماً".