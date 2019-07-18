أقار خلال جولة تفقدية للاجئين سوريين: سنحقق السلام بالمنطقة في أقرب وقت

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، لاجئين سوريين خلال جولة تفقدية لوحدات بلاده العسكرية في الحدود مع سوريا، وتعهّد بتحقيق السلام بالمنطقة في أقرب وقت.

وتفقد أقار، الخميس، الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا، برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وتلقى أقار معلومات عن فعاليات الوحدات العاملة قرب الحدود السورية، من الضباط والمسؤولين القائمين على إدارة الوحدات.

وفي إطار الجولة، زار أقار مراكز الإيواء المؤقتة "بوينو يوغون" و"أبايدن" في ولاية هطاي، وتحدث إلى السوريين المقيمين فيهما، وتفقد الخدمات المقدمة إليهم.

وخلال اللقاء، أعرب سوريون في مركز "بوينويوغون" عن شكرهم حيال حسن استضافة تركيا واحتضانها لهم منذ بداية الحرب في سوريا.

بدوره قال أقار مخاطبًا السوريين إن بلاده ستحقق السلام والهدوء بالمنطقة في أقرب وقت.

وأضاف الوزير التركي: "سنضمن للجميع العودة إلى منازلهم والعيش مع أطفاله وأسرته بأمن وسلام".