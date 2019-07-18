الأمن التركي يلقي القبض على إيرانيين وبحوزتهما كميات من المخدرات في مطار وان شرقي البلاد

ألقت قوات الأمن التركية القبض على شخصين إيرانيين في مطار وان شرقي البلاد، بحوزتهما كميات من المخدرات قبل توجههما نحو العاصمة أنقرة.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن وان، الخميس، أن عناصر الأمن اشتبهوا بطرود كانت بحوزة مواطنين إيرانيين اثنين أمس الأربعاء، في مطار فريد ملان بالولاية بعد تمريرها على جهاز الأشعة السينية.

وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن ضبطوا أكثر من 9 كيلوغرامات من مادة الأفيون على شكل معجون مخبئة في قاعدة وأطراف الطرود.

ولفت إلى أن الأمن أوقف المشتبهين بتهم "تجارة المخدرات أو المواد المنشطة"، و"نقل مواد مخدرة".