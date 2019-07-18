فيضانات وانهيارات أرضية في دوزجة التركية وفقدان 7 أشخاص

قال زولكيف باغلي، محافظ ولاية "دوزجه" غربي تركيا، إنهم تلقوا أنباء عن فقدان 7 أشخاص من قرية "اسما هانم" جراء الفيضانات وانهيارات التربة، الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأوضح باغلي في تصريح لوكالة الأناضول الخميس، أن فرق الدفاع المدني تواصل أعمالها في إنقاذ المتضررين والعالقين جراء الفيضانات وانهيارات التربة، مشيرا إلى إنقاذ 69 شخصا في بلدتي "أقجا قوجا" و"جمعه يري".

وأضاف أنهم تلقوا بلاغات بفقدان 7 أشخاص من 3 عائلات، لافتا أنه يتم التأكد من صحة هذه البلاغات، مع مواصلة الفرق عمليات البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن مروحيات فرق الجندرما التركية، تمكنت من إنقاذ 16 شخصا من قرية "اسما هانم"، ونقل شخص واحد إلى مستشفى الولاية لإصاباته البالغة.