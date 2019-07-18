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كاتب تركي يوقع كتابه الجديد غوصا بين الأسماك

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.07.2019 13:25
آخر تحديث في 18.07.2019 14:20
كاتب تركي يوقع كتابه الجديد غوصا بين الأسماك

نظم التركي أوفوق كوتشاك، حامل الرقم القياسي في الغوص الحر، حفلًا لتوقيع كتابه "بلا حدود" بين الأسماك في حوض كبير بمدينة إسطنبول.

كوتشاك كان قد فقَد ساقيه بعد أن بقي محاصرًا 3 أيام تحت الأنقاض إبان "زلزال مرمرة" الكبير الذي وقع في 17 أغسطس/ آب من عام 1999.

وفي كتابه "بلا حدود" يروي كوتشاك "عودته إلى الحياة" بعد الزلزال، إلى جانب نجاحه في تحطيم الرقم القياسي على مستوى العالم بالغوص الحر.

وفي خطوة معنوية بالنسبة إليه، قرر تنظيم حفل تحت الماء لترويج وتوقيع كتابه بين الأسماك في حوض كبير بمنطقة "أوسكُدار" في إسطنبول.

يقول الرياضي التركي إن لكل إنسان في الأرض نمط حياة خاص به، وإن حياته تمتد من أعالي الجبال إلى أعماق البحار.

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