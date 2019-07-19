واشنطن تخلي سبيل النائب السابق لمدير مصرف "خلق" التركي هاكان أتيلا

أخلت السلطات الأمريكية سبيل نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق" التركي محمد هاكان أتيلا المتهم في الولايات المتحدة بخرق العقوبات على إيران.

و سحب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك طلب الاستئناف المتضمن تشديد العقوبة على المصرفي التركي هاكان أتيلا، المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران.

ومن المنتظر إخلاء سبيل أتيلا في 25 يوليو المقبل، بعد أن جرى توقيفه في الولايات المتحدة في مارس من العام الماضي 2017.

وكان القضاء الأمريكي فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهرا على أتيلا، نائب المدير العام السابق لـ"مصرف خلق" التركي، إلا أن الادعاء اعتبر العقوبة غير رادعة، وتقدم بطلب للاستئناف.

وأمهلت المحكمة الادعاء العام لغاية 6 ديسمبر الحالي، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، فيما لم يقدم الادعاء الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف.

بدوره، سبق لأتيلا وتقدم بطلب استئناف على الحكم، وأكد براءته في أغسطس المنصرم، وطالب بتبرئته وإخلاء سبيله.