آسيان وتركيا تعتمدان خارطة طريق "خمسية" لتعزيز التعاون المشترك

اعتمدت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خارطة طريق خمسية (5 سنوات)، لتعزيز التعاون المتبادل بين المنظمة وتركيا.

وذكر بيان صادر عن "آسيان"، السبت، أن الرابطة اعتمدت خارطة طريق "مجالات التعاون العملي" مع تركيا في الاجتماع الثاني للجنة التعاون القطاعي المشترك بين آسيان وتركيا الذي انعقد، الجمعة، في العاصمة الإندونسية جاكرتا.

وأوضح البيان أن خارطة الطريق تشمل الفترة الممتدة بين 2019 و2023، لتشكيل إطار عام للمشاركة والتعاون بين تركيا وآسيان.

وأكد أن الجانبين تعهدا من أجل تطبيق خارطة الطريق بشكل فاعل، مشيرا إلى تأسيس صندق من أجل تمويل مشاريع التعاون بين تركيا والرابطة.

وأضاف أن الأطراف تبادلوا -في الاجتماع- وجهات النظر في سبل تعزيز علاقات التعاون بمجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، والتجارة والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومصادر الطاقة المتجددة، وإدارة الكوارث، والسياحة، والتعليم، والتكنولوجيا، وشبكة المدن الذكية لـ "آسيان"، والتنمية المستدامة، والثقافة.

وبيّن أن السفير التركي لدى جاكرتا محمود أرول قليتش، ونائب الأمين العام لدائرة مجتمع الأمن السياسي لدى آسيان، هوانغ آنه توان، ترأسا الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء لجنة الممثلين الدائمين في آسيان، ودبلوماسيين أتراك.

ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ "آسيان"، تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول هي، إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي بجنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

وفي 2017، انضمت تركيا إلى شركاء الحوار القطاعي لدى الرابطة.