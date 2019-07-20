الشرطة تعتقل المشتبه به الرئيسي في هجوم أربيل و4 إرهابيين آخرين

أعلنت السلطات المحلية في أربيل العراقية، السبت، إلقاء القبض على 4 إرهابيين، يشتبه بصلتهم في هجوم أدى لاستشهاد موظف في القنصلية التركية الأربعاء الماضي.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل، أن قوات الأمن أوقفت المدعو "مظلوم داغ" المولود في ولاية ديار بكر التركية عام 1992، بعد يومين من نشر صورته باعتباره المشتبه الرئيسي في الهجوم.

وأضاف البيان أن قوات الأمن أوقفت 3 إرهابيين آخرين، يشتبه بصلتهم في الهجوم الإرهابي المذكور، دون الكشف عن هوياتهم.

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.