جمهورية شمال قبرص تحتفل بالذكرى 45 لعملية السلام التركية العسكرية

انطلقت احتفالات الذكرى 45 لعملية السلام التركية العسكرية في قبرص، حيث وضع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، ونائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إكليلاً من الزهور على نصب كمال أتاتورك.

وجرت المراسم في مدينة غرنة، وشارك فيها رئيس وزراء شمال قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس البرلمان، تبركان أولوجاي، إلى جانب وزراء ونواب، ومسؤولين آخرين، وممثلين عن الأحزاب.

ووقف المشاركون في الاحتفال دقيقة صمت إكبارًا وإجلالًا لأرواح الشهداء، فيما عزفت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني التركي.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية، في 20 يوليو/ تموز من كل عام بذكرى "عيد السلام والحرية"، حيث تشهد البلاد احتفاليات رسمية وشعبية.

وفي 20 يوليو/ تموز من عام 1974، أطلقت تركيا عملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس / آب 1974، ونجحت العمليتان بتحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر / أيلول 1974.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش رئيسا للجمهورية التي باتت تعرف منذ 15 نوفمبر / تشرين الثاني 1983 باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".