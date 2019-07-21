أنطاليا التركية .. تستقبل 7 ملايين سائح منذ مطلع العام الحالي

استقبلت ولاية أنطاليا التركية المشهورة بساحلها وغاباتها ومناطقها التاريخية، منذ مطلع العام الحالي، نحو ٧ ملايين سائح أجنبي.

وارتفع عدد السياح الوافدين إلى أنطاليا التي تعتبر العاصمة السياحية لتركيا، بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويوم 14 يوليو/ تموز الجاري، حطمت الولاية رقما قياسيا في استقبال السياح الأجانب في يوم واحد، حيث توافد إلى أنطاليا يومها 96 ألفا و191 سائحا أجنبيا.

وشهد توافد السياح الأجانب إلى أنطاليا عبر مطاريها الدوليين، منذ مطلع 2019 إلى 18 يوليو الجاري، ارتفاعا بنسبة 16 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس جمعية مديري الفنادق أولكاي أطمجه، إن قطاع السياحة هذا العام بدأ بشكل ناشط، وإنه من المنتظر أن تحقق تركيا أرقاما قياسية مع نهاية 2019.

وتابعت قائلة: "في حال استمر توافد السياح الأجانب على هذا الشكل، فإننا سنحقق هدفنا المتمثل في استقبال 16 مليون سائح خلال موسم واحد".

من جانبه قال رئيس اتحاد مشغلي فنادق البحر الأبيض المتوسط أركان ياغجي، إن الولاية تشهد توافدا كبيرا من قِبل السياح الروس.

وأضاف ياغجي قائلا: "العام الماضي استقبلنا 4 ملايين و800 ألف سائح روسي، وهذا العام نتوقع أن يتجاوز عدد السياح الروس، عتبة الـ5 ملايين".