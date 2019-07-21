إسطنبول تستقبل الفنان " كاظم الساهر" في حفلين موسيقيين بعيد الأضحى

يستعد الفنان العراقي الملقب بالقيصر "كاظم الساهر"، لإحياء حفلين موسيقيين بإسطنبول، ليلتي 12 و13 أغسطس/أب المقبل.

وتُنظم الحفلين شركة الموسيقى "Double Eight Production"، ويستضيفهما مركز "خليج" للمؤتمرات بالمدينة.

ويُنتظر أن يغنى الفنان العراقي، عن الحب والشوق والهيام في أغانيه مثل "هذا اللون"، و"يضرب الحب"، و"لا تتنهد"، و"أحبيني"، و"دلوعتي"، وغيرها.

وانطلقت المسيرة الفنية لـ"كاظم الساهر"، المولود بالعاصمة العراقية بغداد عام 1957، بالعزف على الغيتار، في سن العاشرة، ومن ثم انتقل إلى آلة العود.

وتخرج الفنان العراقي، في أكاديمية بغداد للموسيقى، وهو سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

كما حصل خلال 30 عاما من مسيرته الفنية، على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، فيما بيع له أكثر من 100 مليون ألبوم طوال هذه المدة.