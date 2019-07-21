تركيا تكشف عن أول مدرعة كهربائية محلية الصنع

كشفت تركيا عن أول مدرعة كهربائية تم تصنيعها بالكامل بإمكانات محلية.

المدرعة "Akrep IIe" التي تنتمي إلى عائلة مدرعات ومركبات "العقرب" العسكرية، صُنعت بأيادي خبراء شركة "أوتوكار" إحدى شركات قطاع الصناعات الدفاعية التركية الرائدة في تصنيع المركبات والمدرعات والأنظمة البرية.

وتتميز المدرعة الكهربائية بسرعتها العالية وصوتها المنخفض مقارنة بالمركبات التقليدية، فضلا عن امتلاكها محركا كهربائيا يجعلها قادرة على تلبية مطالب الجيوش في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت "أوتوكار" أن المدرعة تستجيب بأفضل طريقة للأداء التكتيكي المتوقع، لا سيما الكفاءة في استهلاك الوقود، والحركة، والدعم اللوجستي المتكامل.

وأشارت أنها تستهدف جعل "Akrep IIe" واحدة من المنتجات الرائدة في مجال صادرات التكنولوجيا التركية.

والمدرعة الكهربائية ذات الدفع الرباعي، تم تصميمها بشكل يتناسب مع مجموعات الطاقة البديلة، وهي مجهزة بمحرك كهربائي ومزودة ببطاريات متقدمة.

وشهدت النسخة الـ 14 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية التي استضافتها مدينة إسطنبول في الفترة من 30 أبريل/نيسان وحتى 3 مايو/ أيار الماضيين، عرض المدرعة الكهربائية لأول مرة.

ومن المتوقع أن تكسب "Akrep IIe" الشركة المصنّعة، خبرة في تطبيق تكنولوجيا المركبات الكهربائية على مثيلاتها العسكرية، وتشكل الخطوة الأولى في مجال المركبات الكهربائية والهجينة والذاتية.

كما أن المدرعة الكهربائية معدة لتلبية احتياجات الكشف والمراقبة والرمي، ويمكن دمج طائرات دون طيار أو روبوتات فيها، وهي مصممة للعمل بالطاقة الكهربائية وبالديزل.

يشار أن الشركة المصنّعة تخطط مستقبلاً، لإنتاج نسخ مختلفة من المدرعة، في ضوء الاحتياجات والطلبات التي تتلقاها.