سلاح الجو التركي يقصف أهدافًا لـبي كا كا شمالي العراق

شنّ سلاح الجو التركي غارة على أهداف تابعة لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، صباح الأحد.

وقالت الوزارة إن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد "بي كا كا" في منطقة " متينا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

وأوضحت أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة الانفصالية.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.