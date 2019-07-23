اتفاق تركي روسي حول توريد المعدات وأعمال البناء في محطة "آق قويو" للطاقة النووية

وقعت شركتان تركية وروسية اتفاقية تعاون حول توريد المعدات وأعمال البناء في محطة "آق قويو" للطاقة النووية قيد الإنشاء في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وجرى حفل التوقيع، اليوم، بين شركة "كونسيرن طيطان" الروسية وشركة "إج إتشطاش إنشاءات" التركية، في موقع إنشاء المحطة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز.

كما حضر الحفل أليكسي ليهاتشيف المدير العام لشركة "روس آتوم" النووية الروسية (حكومية)، المكلفة بإنشاء المحطة، إضافةً لمسؤولين آخرين.

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الشركتين حول التصميم الداخلي للمحطة، خصوصا القسم الرئيسي فيها، إلى جانب أعمال البناء، وتوريد مختلف المعدات.

وذكر ليهاتشيف، في بيان صادر عنه عقب حفل التوقيع، أن "الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستفادة من خبرة الشركتين في مجالي البناء وإنشاء المحطات النووية".

وأضاف أن "العمل المشترك بين الشركتين سيؤدي إلى نتائج إيجابية على مستوى استكمال أعمال إنشاء المحطة بنجاح".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول العام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل/نيسان 2018.