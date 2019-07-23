الخطوط الجوية التركية تضم إلى أسطولها "طائرة الاحلام" الثالثة

وصلت إلى مطار إسطنبول الدولي، الثلاثاء، الطائرة الثالثة من طراز "بوينغ 787-9" التي تعرف بـ"طائرة الأحلام"، لتنضم إلى أسطول الخطوط الجوية التركية.

وذكر مراسل الأناضول، إن الطائرة الثالثة تأتي ضمن صفقة مكونة من 30 طائرة جديدة من طراز "بوينغ 787-9".

ومع دخول الطائرة الأخيرة الخدمة قريبا، سيرتفع عدد طائرات أسطول الخطوط الجوية التركية إلى 340 طائرة.

ومؤخرا أوضح المدير العام للخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، للأناضول، أن المحادثات مع شركة بوينغ لاستلام 30 طائرة جديدة قد بدأت في سبتمبر/ أيلول 2017، وأن الخطوط الجوية التركية استلمت أولى الطائرات من طراز "بوينغ 787-9" في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف أن الشركة دخلت مرحلة نمو سريع جدا منذ عام 2003، وأن عدد طائراتها سيصل في عام 2023 إلى نحو 500 طائرة.