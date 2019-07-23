الدفاع التركية: دمرنا 7 أهداف بسوريا رداً على قذيفتين أطلقتا من أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، قيام قواتها عند المنطقة المتاخمة للحدود السورية، بتدمير 7 أهداف على الجانب السوري، باستخدام الأسلحة الثقيلة؛ ردًا على إطلاق قذيفتين على ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة التركية، شددت فيه على أن هذا الرد يأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عملية الرد هذه "أسفرت عن تدمير 7 أهداف بالجانب السوري، كان قد تم تحديدها مسبقًا".

والاثنين أعلنت ولاية شانلي أورفا سقوط قذيفتين من الجانب السوري داخل الأراضي التركية، وإصابتهما لمنزلين بقضاء "جيلان بينار" بالولاية، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بالبداية، قبل أن يرتفع العدد لـ6 أشخاص لاحقًا.

وقالت مصادر مطلعة في الولاية، للأناضول، إن طفلاً من بين المصابين الستة الذين نقلوا إلى مستشفى جيلان بينار الحكومي.

وأضافت أن صاحب المنزل الذي طالته القذيفة، في حالة حرجة، وجرى نقله إلى مستشفى كلية الطب بجامعة حران في الولاية ذاتها.

وفي السياق، تفقد والي شانلي أورفة، عبد الله أرين، المصابين في المستشفى الذي يرقدون فيه.