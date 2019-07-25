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الجيش التركي يعلن تحييد 4 إرهابيين في غارة شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.07.2019 10:55
الجيش التركي يعلن تحييد 4 إرهابيين في غارة شمالي العراق

تمكن سلاح الجو التركي، من تحييد 4 إرهابيين في غارة على مواقع لمنظمة "بي كا كا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الخميس.

وقالت الوزارة إن سلاح الجو شن غارات ضد "بي كا كا" في منطقتي "الزاب" و"متينا"، شمالي العراق.

وأوضحت أن الغارات جرت بالتوازي مع عملية "المخلب"، وأسفرت عن تحييد 4 من إرهابيي "بي كا كا".

وبينت أن الغارات استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة الانفصالية في المنطقتين.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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