الجيش التركي يحيد المسؤولين عن عملية اغتيال دبلوماسي تركي في أربيل شمال العراق

أفادت تقارير اليوم الخميس أن القوات المسلحة التركية ووكالة الاستخبارات الوطنية حيدتا العقول المدبرة لمحاولة اغتيال الدبلوماسيين الأتراك في أربيل بشمال العراق.

ووفقا لتقارير أمنية، تم تحييد اثنين من كبار إرهابيي تنظيم "بي كا كا" الذين خططوا للهجوم في عمليتين منفصلتين. وقعت الأولى في دهوك في 18 يوليو، بعد يوم واحد من عملية الاغتيال الإجرامية لدبلوماسي تركي في مطعم راقي في أربيل.

فيما جرت العملية الثانية في منطقة الباتيكا بشمال العراق بعد ستة أيام من العملية الأولى في 24 يوليو. وقيل إن قوات خاصة أصابت السيارة التي كانت تحمل العقل المدبر للإرهابيين وحراسه.

ويواصل الجيش التركي عملياته لمكافحة العناصر الإرهابية في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل اليوم السبت أن مجموعة من أربعة إرهابيين من بينهم مظلوم داغ، الإرهابي المتورط في تنفيذ الاغتيال قد اعتقلوا أحياء واحتجزوا في شمال العراق.

كما قُتل مواطنان عراقيان في الهجوم الذي وقع في واحدة من أكثر المناطق أمانًا في مقر حكومة إقليم كردستان العراق.