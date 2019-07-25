روسيا ترفع تأشيرة الدخول عن الأتراك حملة الجوازات الخدمية والخاصة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما ينص على إلغاء تطبيق تأشيرة الدخول "فيزا" للمواطنين الأتراك من حاملي جوازات السفر الخدمية والخاصة.

والمرسوم الجديد، الذي بدأ سريانه اعتبارا من توقيعه، يعفي حاملي جواز السفر الخدمي والخاص من تطبيق تأشيرات الدخول إلى روسيا. وبذلك تم توسيع فئة الأتراك المستفيدين من نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى روسيا.

وفي فبراير/شباط 2019، وقع بوتين مرسوما ينص على رفع تأشيرة الدخول عن حاملي الجوازات الرسمية التركية ورجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك.

جاء ذلك، بعد اتفاق توصل إليه البلدان، في وقت سابق، لرفع تأشيرة الدخول عن هذه الفئات.