على متن 30 طائرة.. تركيا تعلن اكتمال وصول المجموعة الأولى من منظومة S400

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية، إلى قاعدة مرتد الجوية بأنقرة تكتمل الخميس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العقيد "تامر زنجير" أحد مسؤولي الوزارة في مقر الدفاع بأنقرة، حيث تطرق إلى العمليات الأمنية المستمرة ضد الإرهاب، ومسألتي استلام منظومة "إس-400" وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري.

وتوقع بدء شحن الدفعة الثانية من منظومة إس-400 إلى أنقرة قريبا.

وبخصوص المنطقة الآمنة، أشار أن وفدي تركيا والولايات المتحدة الأمريكية أجريا مباحثات حول إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري ووضعت خطة لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص العمليات الأمنية ضد الإرهاب، لفت زنجير، إلى تحييد 489 إرهابيا بينهم 24 قياديا، داخل البلاد وشمالي العراق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأوضح زنجير أن اسم أحد هؤلاء القاديين مدرج على النشرة الحمراء لقوائم المطلوبين، واثنين مطلوبين بالنشرة الزرقاء، و7 بالنشرة البرتقالية، و14 بالرمادية.

وبيّن أن العمليات أسفرت عن تدمير 536 من ملاجئ ومخابئ وموقع أسلحة ومستودعات ذخيرة تعود للمنظمة.

وأشار زنجير إلى ضبط القوات خلال العمليات الأمنية المذكورة، 235 قطعة سلاح، والكثير من الذخائر والمعدات والمتفجرات.

ولفت إلى عودة 337 ألف سوري إلى منطقة "درع الفرات" عقب تهيئة الظروف المناسبة للعودة، حتى الآن.