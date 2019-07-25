مباحثات من أنقرة وموسكو لإنتاج أجزاء منظومة إس-400 الروسية في تركيا

تواصل روسيا مباحثاتها مع تركيا من أجل إنتاج بعض أجزاء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 على الأراضي التركية.

جاء ذلك على لسان المدير العام لشركة "روسوبورون اكسبورت" المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية، ألكسندر ميخاييف، في تصريح صحفي أدلى به في العاصمة موسكو.

وقال ميخاييف إن روسيا تدرس تعزيز المباحثات مع تركيا في مجال هندسة الطائرات المروحية، والطيران، وأنظمة الدفاع الجوية.

وأضاف: "نواصل المباحثات مع أنقرة حيال إنتاج بعض أجزاء إس-400 على الأراضي التركية بشكل مرخص".

والاثنين الماضي، أكد سيرغي تشيميزوف رئيس شركة "روستيخ" الروسية للصناعات الدفاعية (حكومية)، للأناضول، استمرار المحادثات بين موسكو وأنقرة، حول إنتاج بعض قطع منظومة "إس400" في تركيا.

وقال: "نتجاوز بنجاح محاولات منافسينا للتدخل في علاقاتنا القائمة مع تركيا، وروسيا مستعدة لتوسيع نطاق التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الجوية والمروحية وقطاع الطاقة".

وأضاف أن تركيا تعتبر من أهم شركاء شركته وبلاده، مبينا أن التعاون العسكري والتقني بين أنقرة وموسكو يسير في اتجاه إيجابي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اكتمال عملية شحن المجموعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية، إلى قاعدة "مرتد" الجوية في أنقرة.