أردوغان يدشن أول جرار كهربائي تركي في أنقرة

دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جراراً كهربائياً محلي الصنع، يعد الأول من نوعه في البلاد.

جاء ذلك في إطار مشاركته ضمن فعاليات النسخة الـ 69 من "عيد الحصاد التقليدي"، في قضاء بولاتلي بالعاصمة أنقرة.

وجلس أردوغان على مقعد القيادة بالجرار الكهربائي، وحرث الأرض في أحد الحقول، واطلع على معلومات من المعنيين عن الجرار، وتحدث مع المزارعين والتقط صورا تذكارية معهم.

كما شارك الرئيس التركي في حصاد القمح، وتولى قيادة حصّادة بنفسه، قبل أن يلقي كلمة أمام الجماهير بمديرية المنشآت الزراعية في بولاتلي.

ولفت إلى أن الجرار الكهربائي الذي اختبره وجرى تطويره بإمكانات محلية، جاهز للإنتاج التجاري.

وحول مميزات الجرار، قال أردوغان إن بوسعه العمل 7 ساعات متواصلة، بشحن لمدة 45 دقيقة، كما أنه يعمل بمحرك تبلغ قوته 105 أحصنة، دون أن يحدث ضجيجا.

وشدد الرئيس أردوغان على أن ضمان الأمن الغذائي يعد مسألة أمن قومي لتركيا.

وقال بهذا الخصوص: "من وجهة نظرنا، فإنه لا فرق في الجوهر بين استيراد القمح من أجل استهلاكنا الداخلي، وشراء الأسلحة من الخارج".

وأضاف: "سنجعل من بلادنا إحدى أقوى الدول في الزراعة والثروة الحيوانية، بحلول 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية)".