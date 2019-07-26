القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

الداخلية التركية تعلن تحييد 8 إرهابيين في عملية أمنية بولاية هكاري جنوب شرق البلاد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.07.2019 10:15
آخر تحديث في 26.07.2019 21:17
الداخلية التركية تعلن تحييد 8 إرهابيين في عملية أمنية بولاية هكاري جنوب شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 8 إرهابيين في عملية بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها صباح الجمعة، أن عناصر من قيادة درك الولاية ومديرية أمنها، نفذت عملية أمنية مدعومة جوا ضد الإرهابيين، في ريف قضاء يوكسك أوفا بهكاري.

وأشارت أن العملية أسفرت عن تحييد 8 إرهابيين، لافتة إلى أن العملية متواصلة في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين، على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تواصل روسيا مباحثاتها مع تركيا من أجل إنتاج بعض أجزاء منظومة الدفاع...
مختارات