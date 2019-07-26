تركيا تعلن تحييد قيادي من "بي كا كا" الإرهابية مرتبط بهجوم أربيل

أكدت مصادر أمنية تركية تحييد قيادي من منظمة "بي كا كا" الإرهابية مرتبط بالهجوم الذي أودى بحياة دبلوماسي تركي يعمل في القنصلية العامة بمدينة أربيل شمالي العراق.

وذكرت المصادر، للأناضول، أن الاستخبارات والجيش التركيين نفذا عملية بجبال قنديل شمالي العراق في 24 يوليو/ تموز الحالي (الأربعاء) تمكنا عبرها من تحييد الإرهابي "أردوغان أونال" الملقب بـ"دوغان نورهان".

وأوضحت أن "أونال" واحد من بين الأعضاء الخمسة في ما يسمى بـ"مجلس الاستخبارات"، المرتبط بشكل مباشر بـ"جميل بايق" القيادي في منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وبيّنت أن أونال انضم إلى صفوف المنظمة الإرهابية عام 1990، وحبس في تركيا بين عامي 1994 و1998، ليعود إلى الانضمام إلى صفوف المنظمة بعد خروجه من السجن.

وشددت المصادر على أن العملية الأخيرة، تعد الثانية من نوعها التي تستهدف فيها القوات التركية قياديي المنظمة الإرهابية في معقلها بجبال قنديل.

وأضافت أن العملية الأولى نفذتها قوات الأمن التركية في 27 يونيو/ حزيران الماضي؛ حيث حيدت عبرها القيادي الإرهابي عضو ما يسمى بـ"المجلس الرئاسي"، "غريب محمد" الملقب باسم "هالمات ديار".

واستهدف هجوم مسلح، في 17 يوليو/تموز الحالي، موظفين في القنصلية التركية، أثناء وجودهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم شمالي العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.