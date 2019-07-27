المساعدات التركية تصل إلى آلاف المتضررين من السيول في الهند وبنغلايش ونيبال

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، غير حكومية، مساعدات عاجلة على نحو 13 ألف شخص في كل من الهند ونيبال وبنغلاديش التي شهدت سيولا جراء الأمطار الموسمية.

وقال بيان صادر عن الهيئة، السبت، إن الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها البلدان الثلاثة خلال الأسبوعين الأخيرين أثرت على نحو 25 مليون شخص، وأسفرت عن مصرع 600.

وأضاف البيان أن السيول والفيضانات أدت إلى تشريد نحو 500 ألف شخص، وإلحاق الضرر بنحو مليون منزل في الدول الثلاث.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تحركت فورا وبدأت جهودها الإغاثية العاجلة في البلدان الثلاثة، وقدمت مساعدات إلى 12 ألفا و750 شخصاً كمرحلة أولى.

وبيّن أن المساعدات تضمنت طرودا تحوي مواد غذائية، ومواد تنظيف، وخيم.

كما لفت البيان إلى أن الهيئة أرسلت مساعدات إنسانية إلى اللاجئين الروهنغيا الذين فروا من إقليم أراكان إلى بنغلاديش.

وأردف البيان أن المساعدات الغذائية تضمت الرز، والزيت، والملح، والسكر، والعدس، إضافة إلى مواد التنظيف، ووزعت على خمسة آلاف لاجئ روهنغي.