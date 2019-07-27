اتفقت شركتا "دوراك" السياحية التركية، والخطوط الجوية الماليزية، على تنظيم رحلات غير مجدولة "شارتر" بين إسطنبول وكوالالمبور، ابتداءً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، السبت، على تنظيم 3 رحلات أسبوعية بين المدينتين، بدايةً من أكتوبر وإلى غاية ديسمبر المقبلين، باستخدام طائرات من طراز "إيرباص 330".

ونقل إعلام محلي، عن رئيس المجلس التنفيذي للشركة الماليزية "إزهام إسماعيل"، قوله إن الاتفاقية ستساهم في التعريف ببلاده أكثر في تركيا.

كما أعرب "إسماعيل"، عن أمله في استقطاب المزيد من السياح الأتراك، خصوصا في ظل هذه الرحلات المستقبلية المتوقعة بين إسطنبول وكوالالمبور.

يُذكر أن شركة الخطوط الجوية التركية، تُنظم رحلات يومية بين إسطنبول وكوالالمبور.