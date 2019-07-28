الداخلية التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تحييد قوات الأمن 4 إرهابيين من "بي كا كا"، في ولايتي شرناق وآغري جنوب وشرق البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تحييد الإرهابيين، جرى خلال عملية دهم شنتها قوات الدرك ضد مواقعهم في جبل جودي بشرناق وجبل تندورك بآغري.

وأكد البيان استمرار قوات الأمن عمليات الدهم في الولايتين المذكورتين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.