الأمن التركي يضبط نحو 200 مهاجر خلال محاوتهم التسلل إلى اليونان

ضبطت قوات الأمن التركية، الاثنين، 200 مهاجر غير قانوني خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى اليونان.

وذكرت مصادر أمنية، أن فرق خفر السواحل التركية، نفذت 3 عمليات قبالة سواحل جناق قلعة (غرب)، ضبطت فيها 101 مهاجر غير قانوني.

وأوضحت أن المهاجرين كانوا يعتزمون التسلل إلى اليونان عبر قوارب مطاطية، مشيرة إلى أن 100 مهاجر يحملون جنسية أفغانستان، وواحد من فلسطين.

وفي جناق قلعة أيضا، تمكنت قوات الدرك من إلقاء القبض على 43 مهاجرا غير قانوني، بقضاء "آيفاليك".

وأكدت مصادر أمنية، أن المهاجرين يحملون جنسية أفغانستان، وكانوا يختبئون بين أشجار الزيتون، منتظرين الفرصة المناسبة للتسلل لجزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية.

وأوضحت أن قوات الدرك، نقلت المهاجرين إلى مركز ترحيل الأجانب في آيفاليك.

وفي ولاية موغلا (غرب)، تمكنت فرق خفر السواحل من ضبط 33 مهاجرا غير قانوني، على متن 3 قوارب مطاطية، قبالة سواحل مدينة بودروم.

وأشارت المصادر الأمنية، أن المهاجرين يحملون جنسيات، فلسطين وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش وسوريا والعراق، نقلوا إلى إدارة الهجرة في موغلا.

وفي ولاية أدرنة (شمال غرب)، ضبطت قوات الدرك 23 مهاجرا غير قانوني، كانوا يستعدون لعبور الحدود التركية باتجاه اليونان بطريقة غير قانونية.

وبيّت المصادر الأمنية، أن المهاجرين يحملون جنسيات سوريا وأفغانستان والمغرب والعراق وفلسطين وبنغلاديش، نقلوا إلى إدارة الهجرة في أدرنة.