القوات التركية تضبط حوالي 800 ألف مهاجر غير نظامي منذ 2016

ضبطت السلطات التركية 795 ألف مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم التسلل من الأراضي التركية إلى الخارج، منذ 2016 حتى الآن.

جاء ذلك بحسب بيانات نشرتها وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر أمنية، حول عمليات السلطات التركية بشأن مكافحة الهجرة.

وأوضحت المصادر أن القوات ضبطت 795 آلفا و875 مهاجرا غير نظامي خلال محاولتهم التسلل إلى خارج البلاد بصورة غير قانونية منذ 2016 حتى يوليو/تموز الجاري.

كما أوقفت 18 ألف شخص ينظمون رحلات هجرة غير نظامية خلال الفترة المذكورة، صدرت بحق 4 ألاف و542 شخصا منهم قرارات بالحبس.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن 28 مهاجرا غرقوا في البحر خلال العام الجاري، و93 العام الماضي، و56 في 2017، و192 في 2016.

كما ألقت السلطات التركية القبض على 343 عضوا في منظمة "غولن" الإرهابية، و249 عضوا في "بي كا كا"، و13 إرهابيا ينتمون لمنظمات إرهابية يسارية، خلال عمليات مكافحة الهجرة في الفترة المذكورة.

وتقوم السلطات التركية بضبط المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من أراضيها، عملاً باتّفاق "إعادة القبول" المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016.