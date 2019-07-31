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85 شاحنة تركية تنتظر في ميناء "ضباء" دون توضيح من السلطات السعودية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 31.07.2019 14:38
آخر تحديث في 31.07.2019 15:28
85 شاحنة تركية تنتظر في ميناء ضباء دون توضيح من السلطات السعودية

تواصل 85 شاحنة تركية انتظارها في منطقة جمارك ميناء "ضباء" السعودي منذ 10 أيام، دون إبداء السلطات السعودية أي توضحيات عن سبب الانتظار.

وقال سائق الشاحنة التركي عارف فورال، إنهم انطلقوا من ميناء الاسكندرون التركي ووصلوا ميناء ضباء شمال غربي السعودية في 21 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف أنهم أكملوا الإجراءات الرسمية في الميناء، وبعدها طُلب منهم الانتقال إلى ساحة الانتظار، ومنذ 10 أيام لا يُسمح لهم بدخول البلاد.

وأشار أن موظفي الجمارك السعوديين في الميناء لم يقدموا لهم أي معلومات حول سبب انتظارهم، ولا عن مدة الانتظار.

وأوضح أن حمولة شاحناتهم تحوي منتجات غذائية، وأنسجة، لافتا أن أسرهم بدأت تشعر بالقلق عليهم.

ودعا فورال المسؤولين الأتراك إلى متابعة أوضاعهم، بعد أن تدهورت الحالة الصحية لبعض زملائه بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

من جهة أخرى، أجرت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اتصالات هاتفية مع الجانب السعودي، من أجل مرور سائقي الشاحنات من الجمارك السعودية دون مشاكل في ميناء ضباء.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر دبلوماسية، أن السفير التركي لدى الرياض، والقنصل العام في جدة، يتابعان عن كثب وضع سائقي الشاحنات، ويجريان اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية لتسهيل مرور الشاحنات من الجمارك في أقرب وقت ممكن.

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