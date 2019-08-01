الأحد القادم.. افتتاح الطريق السريع الرابط بين إسطنبول وإزمير

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الرابع من الشهر الجاري، بافتتاح الطريق السريع الرابط بين ولايتي إسطنبول وإزمير والذي سيختصر المسافة بينهما من 8.5 إلى 3.5 ساعات.

ويبلغ طول الطريق السريع الجديد 192 كيلو مترا.

وفي تصريح للأناضول، قال وزير المواصلات والبنية التحتية التركي جاهد طورهان، إن الطريق السريع الذي سيدخل الخدمة يوم الأحد 4 أغسطس، سيربط منطقة إيجة بمرمرة وغرب المتوسط بمنطقة غربي الأناضول.

وأوضح أن أعمال شق الطريق السريع بدأ عام 2010، وأن جسر عثمان غازي الذي تم إنجازه عام 2016، يعتبر أهم جزء في هذا المشروع الضخم.

وتابع قائلا: "سيتمكن المسافرون من التنقل بين إسطنبول وإزمير خلال 3.5 ساعات، وهذا يعني توفير الوقت والوقود، كما سيساهم الطريق في تسريع عملية نقل المنتجات الصناعية والزراعية".

وذكر أن مشروع الطريق السريع الرابط بين إسطنبول وإزمير، وفّر فرص عمل لنحو 5 آلاف شخص، وأن نحو ألف شخص سيواصلون عملهم كمشرفين على أعمال الصيانة.

ولفت إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 7 مليارات دولار أمريكي، وأن هذا المبلغ وفرته الشركة المنفذة للمشروع.