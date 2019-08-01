تقرير: إسرائيل حرضت واشنطن على عدم بيع F-35 إلى تركيا لضمان تفوقها العسكري في المنطقة

كشف تقرير إسرائيلي، النقاب، عن أن إسرائيل عملت "خلف الكواليس"، لضمان عدم بيع الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا، لضمان تفوقها العسكري في المنطقة.



وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12)، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني:" انتهزت إسرائيل الفرصة عندما قرر (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية، وضغطت على واشنطن لإلغاء صفقة بيع الطائرات المتقدمة إلى تركيا".



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بالعامين الأخيرين، بتسليم إسرائيل العديد من الطائرات من طراز F-35 لتصبح الوحيدة في المنطقة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات المقاتلة.



وقد وقّعت الحكومة الإسرائيلية اتفاقيات مع شركة "لوكهيد مارتن"، لشراء 50 طائرة على الأقل من طراز F-35، باستخدام أموال مساعدات أمريكية.



وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 16 طائرة من هذا النوع، على أن يتواصل تدفق باقي الطائرات تباعا، إلى إسرائيل حتى عام 2024.