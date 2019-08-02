الأمن التركي يقبض على أحد المتورطين في تفجير أنقرة 2016

ألقت قوات الأمن التركي في ولاية هكاري (جنوب شرق)، القبض على أحد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية المتورطين في التفجير الذي استهدف وسط العاصمة أنقرة عام 2016، وأسفر عن 38 شهيدًا و349 جريحا.

وأضافت ولاية هكاري، في بيان، الجمعة، أن قوات الأمن نفذت الخميس عملية استهدفت فلول "بي كا كا" في قضاء "يوكسك أوفا" بهكاري.

وأشار البيان أن قوات الأمن ألقت خلال العملية القبض على أحد عناصر "بي كا كا"، من المتورطين في التفجير الإرهابي الذي استهدف أنقرة قبل 3 سنوات.

ولفت البيان أن الإرهابي الذي تم القبض عليه، مطلوب من قبل القضاء التركي بتهم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة" و"العمل على تهديد وحدة وسلامة الدولة" و"مساعدة منظمة إرهابية في القيام بأعمال تخريبية".

يشار أن منظمة "بي كا كا"، نفذت عملية إرهابية بواسطة سيارة مفخخة في 13 مارس/ آذار 2016، وسط أنقرة، ما أدى وقتها إلى استشهاد 38 مواطنا تركيا وجرح 349 آخرين.