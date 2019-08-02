قرار رئاسي بتأسيس المجلس الوطني للتنسيق البيولوجي

ستتولى تركيا رئاسة دورة "اتفاقية التنوع البيولوجي" بين عامي 2022 و2024، وفق ما جاء في التعميم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية.

ويحمل التعميم توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وجاء فيه قرار تأسيس "المجلس الوطني للتنسيق البيولوجي" لمتابعة التطورات في مجال التنوع البيولوجي العالمي، وإدخال التنوع البيولوجي في الاقتصاد الوطني بطريقة مستدامة، وإدارة رئاسة البلاد لدورة الاتفاقية بفعالية.

وفي هذا الإطار ستحتضن تركيا في الربع الأخير من عام 2022 مؤتمرا حول التنوع البيولوجي.

وأكد التعميم أن أعضاء المجلس سيجتمعون مرة واحدة في السنة على الأقل، يحددون فيه إجراءات العمل والمبادئ.

فيما تتولى وزارة الزراعة والغابات التركية، إدارة شؤون خدمات الأمانة العامة والتنسيق للمجلس.

وتحت مظلة المجلس، يمكن تشكيل المجالس الفرعية واللجان الفنية والمجموعات الاستشارية وفرق العمل من أجل الحصول على المعلومات الفنية التفصيلية اللازمة في أعمال المجلس وتقييمها.

وفي الاجتماع السنوي للمجلس، سيتم دعوة ممثلي الجامعات والمجتمع المدني والجمعيات المهنية والقطاع الخاص للحضور، بالإضافة إلى المنظمات والمؤسسات العامة ذات الصلة.