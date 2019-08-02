وزير الداخلية التركي: ضبطنا 177 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن ضبط أكثر من 177 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام الحالي.

جاء ذلك في تصريحات خلال لقائه مندوبي وسائل إعلام في العاصمة أنقرة، الجمعة.

وقال صويلو: "ضبطنا العام الحالي 177 ألفا و654 مهاجرا غير نظامي لغاية 29 يوليو/ تموز ويبدو أننا سنتجاوز الـ 300 ألف".

ولفت إلى القاء القبض على 72 ألف مهاجر أفغاني في سبعة أشهر، وترحيل 29 ألف منهم.

وحول مطالبات البعض بفتح الأبواب أمام المهاجرين غير النظاميين المتجهين لأوروبا، حذر صويلو من تداعيات مثل هذا الأمر.

وأردف : "هل تعلمون ماذا سيحدث حال عبورهم إلى أوروبا؟ ستتحول تركيا إلى مركز عبور لا يمكن لأحد إدارته، في حال لم نضبط الوضع".

وأشار إلى أنه في حال فتح الحدود فإن ولاية إزمير غربي تركيا، ربما يمر منها يوميا نحو 35 ألف مهاجر.

وذكر صويلو أنه جرى ضبط 35 ألف مهاجر غير نظامي في اسطنبول منذ مطلع العام الحالي، في حين تم ضبط 28 ألف مهاجر في الولاية العام الماضي.

وأوضح أنه جرى ضبط 12 ألف و474 مهاجرا في إسطنبول، في الفترة مابين 12 و31 تموز/يوليو الماضي.

من ناحية أخرى تطرق صويلو إلى عمليات فرار أعضاء منظمة غولن الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا، في 15 تموز/يوليو 2016.

وذكر صويلو أن نحو 8 آلاف شخص ينتمي لمنظمة غولن عبر من ولاية أدرنة إلى اليونان من خلال مسار المهاجرين غير النظاميين في غضون 2.5 عاما الأخيرة.