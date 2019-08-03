استسلام عنصرين من "بي كا كا" الإرهابية جنوب شرقي تركيا

أعلنت السلطات التركية، السبت، استسلام عنصرين اثنين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن ولاية هكاري أن قوات الدرك تمكنت من إقناع العنصرين بتسليم نفسيهما في إطار الجهود المستمرة لكشف ومنع أنشطة المنظمة الانفصالية.

وأضاف البيان أن التحقيقات مع العنصرين أظهرت أنهما انضما إلى المنظمة عام 1994، وأن التحقيق الجنائي مستمر معهما.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.