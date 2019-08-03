الدفاع التركية: تحييد 6 من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد سلاح الجو 6 إرهابيين في غارات على مواقع منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن سلاح الجو شن غارات على مواقع للإرهابيين في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة بمنطقة "هاكورك".

وأوضحت أن الغارات أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين في المنظمة.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.