القبض في بورصا على مسؤول أنشطة "بي كا كا" الإرهابية بأوروبا

أسفرت عملية مشتركة لجهازي الاستخبارات والأمن التركيين في ولاية "بورصا"، عن القبض على المسؤول عن أنشطة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا.

وقالت مصادر أمنية إن المدعو "م. س" الذي كان ينشط في النرويج كأحد قياديي "بي كا كا"، جاء إلى تركيا قبل فترة.

وأوضحت المصادر أن وحدات الاستخبارات والأمن في تركيا بدأت بملاحقة "م. س" الذي اتضح بأنه كان مسؤولًا عن الأنشطة التنظيمية لـ"بي كا كا" في أوروبا.

وبيّنت أن وحدات الاستخبارات والأمن نفّذت عملية مشتركة في ولاية بورصة بعد أن اشتبهت بمحاولة "م. س" الهرب إلى خارج تركيا.

وتمكنت هذه الوحدات من توقيفه في 27 تموز/ يوليو الماضي، وأحيل إلى المحكمة في 31 من نفس الشهر.

وأصدرت المحكمة التركية قرارًا بحبس الإرهابي المذكور، بتهمة "الانتماء إلى منظمة بي كا كا الإرهابية".